Рост цен на бензин зафиксировали в Ростовской области

В период с 3 по 9 декабря 2024 года в Ростовской области зарегистрировали рост цен на горючее, продаваемое на АЗС. Информацию об этом публикует Росстат.
Средняя стоимость бензина по региону по состоянию на 9 декабря составляла 61,52 рубля, в том время как за неделю до этого с водителей брали по 61,15 рубля. Разница оказалась 37 копеек.
Статистика по маркам бензина:
АИ-92: 2 декабря — 55,02 рубля, 9 декабря — 55,32 рубля;
АИ-95: 2 декабря — 61,21 рубля, 9 декабря — 61,52 рубля;
АИ-98 и выше: 2 декабря — 77,45 рубля, 9 декабря — 78,15 рубля;
Дизельное топливо: 2 декабря — 64,65 рубля, 9 декабря — 64,93 рубля.
Добавим, 9 декабря общая цена за бензин по ЮФО составляла 62,50 рубля, за дизель — 66,51 рубля. Стоимость по России на отчетный период — 60,14 и 69,32 рубля соответственно.
Напомним, ранее (по итогам октября) в Центробанке заявили, что на изменение стоимости моторного топлива повлияло «снижение предложения на внутреннем рынке», при этом еще «год назад этот вид товара заметно подешевел из-за вступивших в силу экспортных ограничений».