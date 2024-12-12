Ростовчан поздравили с Днем Героев Отечества

— Сегодня большинство из них защищают интересы Родины — кто-то на фронте, в зоне СВО, кто-то, а тылу, обеспечивая армию всем необходимым. Сюда же мы относим и наших волонтеров, которые собирают и доставляют гуманитарные грузы военным, помогают их родным и близким дома. Всех их мы хотели поддержать в этот праздничный день и показать наше искреннее отношение к тому, что делают эти парни и девушки, — подчеркнул парламентарий.