Ростовчан поздравили с Днем Героев Отечества

В Ростове, как и во всей стране, отметили День Героев Отечества. Сегодня этот праздник, как никогда, актуален. Наши бойцы защищают интересы Родины в зоне проведения специальной военной операции, а те, кто в тылу, обеспечивают армию всем необходимым.
В Ворошиловском районе Ростова депутат Законодательного Собрания Магомед Дарсигов, депутат Ростовской-на-Дону городской Думы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Наталья Давыдова, депутаты-единороссы гордумы Игорь Климов и Виталий Ломиворотов поздравили причастных с праздником.
На праздничной встрече депутаты-единороссы вручили благодарственные письма тем, кто связал жизнь с воинской службой. Для всех гостей представили тематическую творческую программу с исполнением патриотических песен.
— В День Героев Отечества сказали спасибо нашим военным — участникам СВО! Ежегодно 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Настоящими героями мы по праву называем поколение воинов Первой мировой и Великой Отечественной войн. Их жизнь — яркий пример истинного патриотизма для нашей молодежи. Однако среди героев, отличившихся в бою и удостоенных почетных наград, немало и наших современников, в том числе участников Специальной военной операции. Сегодня именно для них мы провели торжественный концерт в школе № 65 на ул. Волкова, — рассказала Наталья Давыдова.
На праздничной встрече депутаты-единороссы вручили благодарственные письма тем, кто связал жизнь с воинской службой. Фото: пресс-служба МО партии «Единая Россия».
Донской парламентарий Магомед Дарсигов подчеркнул, что День Героев Отечества — прекрасный повод вспомнить не только наших героических предков, о которых написаны тысячи книг и сняты фильмы, но и героев-современников.
— Сегодня большинство из них защищают интересы Родины — кто-то на фронте, в зоне СВО, кто-то, а тылу, обеспечивая армию всем необходимым. Сюда же мы относим и наших волонтеров, которые собирают и доставляют гуманитарные грузы военным, помогают их родным и близким дома. Всех их мы хотели поддержать в этот праздничный день и показать наше искреннее отношение к тому, что делают эти парни и девушки, — подчеркнул парламентарий.
Добавим, депутаты и волонтеры «Единой России» Ворошиловского района вносят вклад в партийную гуманитарную миссию, доставляют помощь бойцам из Ростовской области в зону проведения СВО. Поддержку от ворошиловских партийцев получают и семьи участников спецоперации.