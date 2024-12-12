Селена Гомес заявила, что «слишком стара для жизни поп-звезды»

«Одна вещь, которой я горжусь в музыке, это возможность рассказать историю — мои любимые песни в основном баллады, и они очень прозрачны и честны», — поделилась Селена с Variety. Девушка добавила, что тем не менее ее музыкальный путь «не вечен». По словам артистки, музыка всегда будет в ее жизни, потому что ее жених Бенни Бланко — рэпер. Однако сама Гомес предпочитает заниматься этим «для удовольствия».