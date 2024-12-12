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Селена Гомес заявила, что «слишком стара для жизни поп-звезды»

Певица и актриса Селена Гомес отметила, что «жизнь поп-звезды» уже не подходит ей по возрасту. 32-летняя исполнительница считает своей сильной стороной актерскую игру и хочет развивать карьеру в кино.

Источник: Звук

Певица и актриса Селена Гомес отметила, что «жизнь поп-звезды» уже не подходит ей по возрасту. 32-летняя исполнительница считает своей сильной стороной актерскую игру и хочет развивать карьеру в кино.

«Одна вещь, которой я горжусь в музыке, это возможность рассказать историю — мои любимые песни в основном баллады, и они очень прозрачны и честны», — поделилась Селена с Variety. Девушка добавила, что тем не менее ее музыкальный путь «не вечен». По словам артистки, музыка всегда будет в ее жизни, потому что ее жених Бенни Бланко — рэпер. Однако сама Гомес предпочитает заниматься этим «для удовольствия».

Последний альбом певицы, Rare, увидел свет в 2020-м.

В сентябре стало известно, что состояние Селены достигло миллиарда долларов.