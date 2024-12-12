Свердловских школьников начнут обучать ведению госпабликов

В департаменте информационной политики отметили, что сейчас в Свердловской области действует 4545 госпабликов. В частности, это официальные страницы в соцсетях детских садов, больниц, школ, министерств. «ВКонтакте» дает этим сообществам специальную метку, по которой их можно узнать. Количество уникальных подписчиков таких сообществ превысило 1,7 млн человек.