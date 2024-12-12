Город замер: во Владивостоке снова 10-балльные пробки

Во Владивостоке снова 10-балльные пробки — только теперь они пришли на улицы города не в конце рабочей недели, а в четверг. Все основные транспортные артерии города на онлайн-картах окрашены в бордовый и красный цвет, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».