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Город замер: во Владивостоке снова 10-балльные пробки

Вечерние 10-балльные пробки сковали движение во Владивостоке.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке снова 10-балльные пробки — только теперь они пришли на улицы города не в конце рабочей недели, а в четверг. Все основные транспортные артерии города на онлайн-картах окрашены в бордовый и красный цвет, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Вечером 12 декабря движение во Владивостоке практически остановилось из-за 10-балльных пробок. Труднее всего водителям приходится на Океанском проспекте, Некрасовской, Партизанской, Светланской и Алеутской улицах.

Ничуть не лучше ситуация на Золотом мосту из-за серьезной аварии, а также на Фастовской и Черемуховой улицах.

Напомним, что такие пробки в столице Приморья сейчас наблюдаются довольно часто. Теперь неудобства автомобилистам доставляют непростые погодные условия.

Совсем недавно «КП» писала, что из-за пятничных пробок движение во Владивостоке практически замерло.