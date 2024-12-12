В преддверии Нового года омские фермеры начали продавать мясо гусей и уток

К Новому году на омских рынках начали продавать фермерское мясо гусей, уток и перепелок. Приобрести мясо птицы к новогоднему столу можно на Губернских ярмарках.
Как пояснили мэрии, фермеры специально выращивают мясо птицы и везут в Омск из Азовского, Калачинского, Таврического, Крутинского и Омского районов.
Фермеры рассказали, что не намерены повышать цены на продукцию в последние две недели декабря.
Омичи смогут купить мясо утки, индоутки и утки-муларда за 500 рублей за килограмм, мясо перепелки будет стоить по 650 рублей за килограмм. Дешевле всего обойдется мясо домашних кур-бройлеров — от 300 рублей за килограмм.
Приобрести мясо птицы к новогоднему столу можно на Губернских ярмарках, расположенных по следующим адресам:
— Ленинский, улица Рождественского, 6;
— Советский, улица 20 Партсъезда, 35;
— Левобережный, проспект Комарова, 6;
—Центральный, улица Гусарова, 33.
Ранее мы писали, что омские рынки готовятся к продаже новогодней атрибутики.