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В преддверии Нового года омские фермеры начали продавать мясо гусей и уток

Дороже всего обойдется мясо перепелки — 650 рублей за килограмм.

Источник: Комсомольская правда

К Новому году на омских рынках начали продавать фермерское мясо гусей, уток и перепелок. Приобрести мясо птицы к новогоднему столу можно на Губернских ярмарках.

Как пояснили мэрии, фермеры специально выращивают мясо птицы и везут в Омск из Азовского, Калачинского, Таврического, Крутинского и Омского районов.

Фермеры рассказали, что не намерены повышать цены на продукцию в последние две недели декабря.

Омичи смогут купить мясо утки, индоутки и утки-муларда за 500 рублей за килограмм, мясо перепелки будет стоить по 650 рублей за килограмм. Дешевле всего обойдется мясо домашних кур-бройлеров — от 300 рублей за килограмм.

Приобрести мясо птицы к новогоднему столу можно на Губернских ярмарках, расположенных по следующим адресам:

— Ленинский, улица Рождественского, 6;

— Советский, улица 20 Партсъезда, 35;

— Левобережный, проспект Комарова, 6;

—Центральный, улица Гусарова, 33.

Ранее мы писали, что омские рынки готовятся к продаже новогодней атрибутики.