В преддверии Нового года омские фермеры начали продавать мясо гусей и уток

Омичи смогут купить мясо утки, индоутки и утки-муларда за 500 рублей за килограмм, мясо перепелки будет стоить по 650 рублей за килограмм. Дешевле всего обойдется мясо домашних кур-бройлеров — от 300 рублей за килограмм.