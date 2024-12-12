Южноуральских водителей просят отложить поездки из-за метели и гололеда

«Ночью и днём 13 декабря в Челябинской области ожидается снег, мокрый снег, в горах до сильного, местами метели, на дорогах гололедица, в горах сильная. Температура воздуха ночью минус 4−9°, днем минус 1−6°», — говорится в сообщении. Ветер юго-западный, с порывами до 16 метров в секунду.