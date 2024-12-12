Южноуральских водителей просят отложить поездки из-за метели и гололеда

Автомобилистов просят воздержаться от выезда на трассы Челябинской области в связи с ухудшением погоды. Ночью и днем 13 декабря в горах обещают интенсивный снегопад, сильный ветер, метели и гололедные явления, сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».
По информации синоптиков, на территории региона в ближайшие сутки будет облачно с небольшим и умеренным снегом в отдельных районах.
«Ночью и днём 13 декабря в Челябинской области ожидается снег, мокрый снег, в горах до сильного, местами метели, на дорогах гололедица, в горах сильная. Температура воздуха ночью минус 4−9°, днем минус 1−6°», — говорится в сообщении. Ветер юго-западный, с порывами до 16 метров в секунду.
«Личный состав Госавтоинспекции несет службу в усиленном режиме и готов прийти на помощь в любую минуту. Экипажи ДПС ориентированы на незамедлительное оказание помощи участникам дорожного движения», — сообщили в ведомстве по Челябинской области.
При возникновении затруднительных ситуаций следует обращаться к ближайшему экипажу ДПС или в единую диспетчерскую службу по телефону 112, дежурную часть полиции по телефону 02 (102).