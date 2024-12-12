Между Арзамасом и Дивеевом появится пешеходная туристическая экотропа

«Часть территорий, где планируется проложить эту тропу, являются обрабатываемыми сельскохозяйственными землями. Их нельзя просто так взять и перерезать тропой, по которой будут идти тысячи паломников и туристов. Вдоль существующий дороги тоже, хотя это был бы самый простой вариант, но и самый бессмысленный», — уточнил замгубернатора. Он рассчитывает, что корректировка маршрута займет еще три-четыре месяца.