Между Арзамасом и Дивеевом появится пешеходная туристическая экотропа

По его словам, длина экотропы составит более 40 км. Вдоль тропы будут точки для ночлега, но при желании всю ее можно будет преодолеть за один день. Сейчас региональные власти решают вопрос с землями, по которой пройдет экотропа, и корректируют маршрут.
«Часть территорий, где планируется проложить эту тропу, являются обрабатываемыми сельскохозяйственными землями. Их нельзя просто так взять и перерезать тропой, по которой будут идти тысячи паломников и туристов. Вдоль существующий дороги тоже, хотя это был бы самый простой вариант, но и самый бессмысленный», — уточнил замгубернатора. Он рассчитывает, что корректировка маршрута займет еще три-четыре месяца.
Олег Беркович рассказал, что кроме маршрута Арзамас-Дивеево, проектируются еще несколько экотроп. Один из маршрутов с названием «Березополье» будет связан с озером Ключик в Ворсме. Также разрабатываются маршруты в районе озера Светлояр и «Большая Линда».