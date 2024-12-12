В Иркутске спиливают сухие и аварийные деревья

— Во время мониторинга мы обнаружили большое количество больных деревьев. Они опасны для жизни и здоровья жителей Иркутска, поэтому их необходимо снести в ближайшее время. Это исключит риск травмирования людей и повреждения автомобилей, — рассказала начальник отдела благоустройства и озеленения МКУ «Городская среда» Ольга Григорьева.