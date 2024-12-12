В Иркутске спиливают сухие и аварийные деревья

Сухие и аварийные деревья спилят в декабре в Иркутске. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, на некоторых улицах работы уже завершили. Например, на Байкальской, Дзержинского, Горького, Партизанской, Чехова и других.
— Во время мониторинга мы обнаружили большое количество больных деревьев. Они опасны для жизни и здоровья жителей Иркутска, поэтому их необходимо снести в ближайшее время. Это исключит риск травмирования людей и повреждения автомобилей, — рассказала начальник отдела благоустройства и озеленения МКУ «Городская среда» Ольга Григорьева.
Так в центре города спилят 240 опасных тополей. Работы пройдут Лапина, Тимирязева, Декабрьских Событий, Карла Либкнехта, Фурье и других. После специалисты уберут старые пни, а на их месте посадят здоровые саженцы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что каток заливают на острове Конном в Иркутске.