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В Краснодаре на улице Красной усилили меры безопасности

На перекрестках улицы Красной выставят дополнительные наряды ДПС.

В Краснодаре на улице Красной усилили наряды полиции, сообщает «КП»-Кубань".

В связи с тем, что на украшенном бизнесменом Сергеем Галицким Александровском бульваре заработали иллюминации, увеличился поток людей. Из-за этого нарушений стало больше.

Как рассказал официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко, с 1 по 9 ноября за остановку и стоянку транспорта в неположенном месте на улице Красной оштрафовали 75 человек, в то время как с 1 по 9 декабря — 95.

Кроме того, толпы людей создают проблемы на пешеходных переходах Александровского бульвара.

«Автомобили просто не могут проехать, хотя для них горит зеленый. Люди не соблюдают правила и переходят дорогу на красный свет», — пояснил Артем Коноваленко.