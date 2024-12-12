В Краснодаре на улице Красной усилили меры безопасности

В Краснодаре на улице Красной усилили наряды полиции, сообщает «КП»-Кубань".
В связи с тем, что на украшенном бизнесменом Сергеем Галицким Александровском бульваре заработали иллюминации, увеличился поток людей. Из-за этого нарушений стало больше.
Как рассказал официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко, с 1 по 9 ноября за остановку и стоянку транспорта в неположенном месте на улице Красной оштрафовали 75 человек, в то время как с 1 по 9 декабря — 95.
Кроме того, толпы людей создают проблемы на пешеходных переходах Александровского бульвара.
«Автомобили просто не могут проехать, хотя для них горит зеленый. Люди не соблюдают правила и переходят дорогу на красный свет», — пояснил Артем Коноваленко.