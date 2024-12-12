В Краснодаре на улице Красной усилили меры безопасности

Как рассказал официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко, с 1 по 9 ноября за остановку и стоянку транспорта в неположенном месте на улице Красной оштрафовали 75 человек, в то время как с 1 по 9 декабря — 95.