Рустам Минниханов и Ильсур Метшин открыли движение по Горьковскому шоссе

Горьковское шоссе — важная транспортная артерия города, которая соединяет порядка 140 тыс. человек — жителей Кировского района, жилого района Салават Купере, поселков Залесное и Юдино. Как подчеркнул вице-премьер России Марат Хуснуллин, реконструкция была необходима, в том числе для жилищного строительства. «Это еще один важнейший шаг в развитии Казанской агломерации. Сегодня Татарстан и Казань являются лидерами по вводу жилья, в том числе благодаря тому, что строятся такие дороги, что создает удобство для граждан, которых только в Казанской агломерации находятся около 1,5 млн», — сказал он.