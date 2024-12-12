Рустам Минниханов и Ильсур Метшин открыли движение по Горьковскому шоссе

«Реконструкцию Горьковского шоссе трудно переоценить — это глобальное событие для транспортной системы всего города. Магистраль была построена в середине 1970-х годов как единственный въезд в Казань с западного направления. И если первая реконструкция объекта к тысячелетию города с расширением дороги до четырех полос заняла семь лет, то сейчас мы проделали колоссальную работу за два года».
Горьковское шоссе — важная транспортная артерия города, которая соединяет порядка 140 тыс. человек — жителей Кировского района, жилого района Салават Купере, поселков Залесное и Юдино. Как подчеркнул вице-премьер России Марат Хуснуллин, реконструкция была необходима, в том числе для жилищного строительства. «Это еще один важнейший шаг в развитии Казанской агломерации. Сегодня Татарстан и Казань являются лидерами по вводу жилья, в том числе благодаря тому, что строятся такие дороги, что создает удобство для граждан, которых только в Казанской агломерации находятся около 1,5 млн», — сказал он.
Вместе с открытием Горьковского шоссе сегодня был дан старт движению по новой автомобильной дороге «Большой Зеленодольск» и обновленному участку трассы М7 в Верхнеуслонском районе. «Реконструкция Горьковского шоссе в совокупности со строительством участка на пересечении федеральных дорог М7 и А295 позволит разгрузить улично-дорожную сеть Казанской агломерации и обеспечить качественную вылетную магистраль. Новая дорога улучшит транспортное сообщение между Казанью и прилегающими территориями Зеленодольского района республики, обеспечит комплексное развитие территории», — сказал министр транспорта РФ Роман Старовойт.
В свою очередь раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что на реконструкцию Горьковского шоссе было выделено 27,1 млрд рублей из республиканского и федерального бюджетов. «В истории Татарстана такого объема никогда не было, такие решения не принимались. И, конечно же, благодаря серьезной федеральной программе, поддержке руководства страны мы реализуем стратегические проекты», — сказал глава региона. Он вручил благодарственные письма работникам дорожно-транспортного хозяйства республики.
После чего Марат Хуслнулин дал старт движению по магистрали. По Горьковскому шоссе от СК «Олимпиец» в сторону города проехала техника, которая на протяжении многих месяцев была задействована в реконструкции. Ежедневно на объекте трудились до 171 рабочего и 65 спецмашин.
Горьковское кольцо было построено в середине 70-х годов прошлого века. К тысячелетию города дорогу расширили — из двухполосной сделали четырехполосную. Тогда реконструкция шла порядка семи лет, однако растущий автомобильный трафик ставил перед городом задачу управиться за два года. Работы, стартовавшие в 2022-м, удалось завершить в конце 2024-го.
За это время было полностью отремонтировано дорожное полотно. В местах с наиболее интенсивным движением рабочие уложили прочный асфальтобетон ЩМА-16 с полимерно-битумным вяжущим материалом, что позволит увеличить срок службы дорожного покрытия.
Для обеспечения бессветофорного движения ликвидировали около пяти светофорных объектов и построили целый комплекс дорожных сооружений. Рабочие возвели три разворотных узла в разных уровнях и три в одном уровне, тоннель, эстакаду. Для пешеходов открыли пять надземных и три подземных пешеходных перехода, еще по одному переходу каждого вида отремонтировали — все они оборудованы лифтами, пандусами под коляски и велосипеды. Впервые в республике был реализован проект трехуровневой развязки. Для ее создания использовались современные технологии, а работы велись в соответствии с последними требованиями безопасности.
Вдоль трассы для пешеходов обустроили тротуар шириной 3−4,5 м, также появилась велодорожка длиной 14 км. Протяженность съездов и местных проездов составила 6,5 км. Установлены шумозащитные экраны.
Под железнодорожным мостом — один из наиболее сложных участков — возвели тоннель для велосипедистов и пешеходов. Проект был разработан совместно с Горьковской железной дорогой. Кроме того, сложность заключалась в необходимости выноса из-под магистрали старых инженерных сетей и устройства новых. На период проведения этих работ потребовалось обеспечить жителей объездными дорогами. Параллельно велась работа по оценке и выкупу 51 земельного участка.
В рамках реконструкции Горьковского шоссе в этом году также выполнено расширение улицы Нурихана Фаттаха до четырех полос. Эта улица является продолжением улицы Осиновской, реконструкция которой была выполнена в 2022-м.
Заказчиком работ выступило ГКУ «Главтатдортранс», проект разработало ООО «Дорстрой комплекс», подрядчик — ООО "Мосты и дороги.
Ранее сообщалось, что после реконструкции Горьковского шоссе на ряде участков изменится схема движения транспорта. Узнать подробнее можно по ссылке.
Диляра Гафурова.