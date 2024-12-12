Белорусская кухня заняла 75-е место в рейтинге 100 лучших кухонь мира

Кроме того, рейтинг также был составлен и по отдельным блюдам белорусской кухни. Так, колдуны получили коэффициент 4,5, а сырники — 4,4. У белорусской мачанки коэффициент составил 4,4, у верещаки — 4,3, а у драников — 4,2.