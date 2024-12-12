Белорусская кухня заняла 75-е место в рейтинге 100 лучших кухонь мира. Ежегодный рейтинг опубликован на портале TasteAtlas.
Сказано, что первое место рейтинга в 2024 году заняла греческая кухня. Ее коэффициент составил 4,6. На втором месте оказалась итальянская кухня (коэффициент 4,59). Тройку лидеров замкнула мексиканская кухня. Ее коэффициент составил 4,52. Согласно опубликованной информации, в первую десятку также попали кухни стран Франции, Испании, Португалии, Индонезии, Китая, Японии.
Беларусь в указанном рейтинге оказалась на 75-м месте с коэффициентом 4. Что касается России, то она расположилась на 34-м месте с коэффициентом 4,22. Польша заняла 11-е место. Ее коэффициент оказался 4,42.
Кроме того, рейтинг также был составлен и по отдельным блюдам белорусской кухни. Так, колдуны получили коэффициент 4,5, а сырники — 4,4. У белорусской мачанки коэффициент составил 4,4, у верещаки — 4,3, а у драников — 4,2.
Ранее в Беларуси 235 рецептов драников признали национальным достоянием.
Кстати, белорусский шеф-повар Каленик высказался про белорусскую кухню: «Это вообще не драники».
Кроме того, Каленик назвал идеальный рецепт сырников без муки.