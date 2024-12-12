Продажу сигарет и вейпов в России ужесточат ещё сильнее

По данным Росстата, в 2023 году более 16% россиян старше 15 лет курили ежедневно, а общее число курильщиков — 18,7% населения страны, что, однако, меньше, чем в 2019 году, когда регулярно употребляли никотин 24,4% россиян. Антитабачная программа до 2035 года подразумевает дальнейшее снижение доли зависимых от никотина граждан. В планах Правительства РФ — ужесточение уголовной ответственности за продажу никотиновых изделий детям и подросткам. Сейчас в РФ более-менее соблюдается норма закона, запрещающая продавать несовершеннолетним обычные сигареты и табак, а добывать вейпы подросткам гораздо проще, эта сфера торговли регулируется гораздо слабее.