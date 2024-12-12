С 14 декабря движение ограничат и запретят в четырех районах Петербурга

В Невском районе будут строить газопровод, из-за чего по 9 января следующего года ограничат движение около дома 10к1 по Октябрьской набережной. Кроме того, до 25 декабря не получится проехать по боковому проезду Дальневосточного проспекта у дома 9к1 по Дальневосточному проспекту.