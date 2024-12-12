Из Таганрога в Алжир отправили пожарный самолет Бе-200

Базовая конфигурация Бе-200 предназначена для тушения водой или огнегасящими жидкостями с воздуха. Самолет обладает высокими маневренными и пилотажными характеристиками, а также имеет специальную систему забора воды в баки при глиссировании по поверхности водоема.