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Из Таганрога в Алжир отправили пожарный самолет Бе-200

Самолет Бе-200, собранный в Таганроге, привлекли к тушению пожаров в Алжире.

Источник: Комсомольская правда

Самолет-амфибия Бе-200, собранный на заводе ТАНТК имени Бериева в Таганроге, отправили в Алжир для тушения пожаров. Об этом 12 декабря сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

— Самолет привлекут к тушению пожаров. Рад за трудовой коллектив, который с честью справился с очередной задачей. Желаю авиапредприятию новых успехов, — написал в Telegram Юрий Слюсарь.

Базовая конфигурация Бе-200 предназначена для тушения водой или огнегасящими жидкостями с воздуха. Самолет обладает высокими маневренными и пилотажными характеристиками, а также имеет специальную систему забора воды в баки при глиссировании по поверхности водоема.

Модификация Бе-200ЧС отличается от базового варианта дополнительным оборудованием. Эта крылатая машина, в частности, имеет бортовую систему наблюдения, систему внешнего звукового оповещения и прожектор. Оборудованы для наблюдателей.

Напомним, ранее специалисты таганрогского ООО «Первое ОКБ» начали выпускать аналог тяжелого беспилотника Bayraktar.