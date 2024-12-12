Из Таганрога в Алжир отправили пожарный самолет Бе-200

Самолет-амфибия Бе-200, собранный на заводе ТАНТК имени Бериева в Таганроге, отправили в Алжир для тушения пожаров. Об этом 12 декабря сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
— Самолет привлекут к тушению пожаров. Рад за трудовой коллектив, который с честью справился с очередной задачей. Желаю авиапредприятию новых успехов, — написал в Telegram Юрий Слюсарь.
Базовая конфигурация Бе-200 предназначена для тушения водой или огнегасящими жидкостями с воздуха. Самолет обладает высокими маневренными и пилотажными характеристиками, а также имеет специальную систему забора воды в баки при глиссировании по поверхности водоема.
Модификация Бе-200ЧС отличается от базового варианта дополнительным оборудованием. Эта крылатая машина, в частности, имеет бортовую систему наблюдения, систему внешнего звукового оповещения и прожектор. Оборудованы для наблюдателей.
Напомним, ранее специалисты таганрогского ООО «Первое ОКБ» начали выпускать аналог тяжелого беспилотника Bayraktar.