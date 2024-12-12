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Экипаж SIRIUS-23 отдыхает в Сочи после годичной имитационной миссии на Луну

На реабилитацию в Сочи прибыл экипаж имитационной миссии на Луну.

Источник: Комсомольская правда

Экипаж SIRIUS-23 завершил годовую имитационную миссию на Луну, которая проходила в научном комплексе на Земле. В состав экипажа вошли шесть человек, включая исследователей и врача. Сейчас участники эксперимента проходят реабилитацию в сочинском санатории. После длительного периода изоляции они предпочитают проводить первые дни отдыха в одиночестве.

Несмотря на отсутствие невесомости, все остальные условия космического полета, включая изоляцию, были соблюдены. За год экипаж SIRIUS-23 выполнил 70 научных экспериментов.

«Считаю, мы справились с этим. Конечно, было непросто, были периоды, когда и ссорились, и мирились. Тем не менее решения находились совместные. И понимание, опять же, общей цели», — рассказал Юрий Чеботарев, командир экипажа SIRIUS-23, старший научный сотрудник Центра подготовки космонавтов.

космос