Экипаж SIRIUS-23 отдыхает в Сочи после годичной имитационной миссии на Луну

«Считаю, мы справились с этим. Конечно, было непросто, были периоды, когда и ссорились, и мирились. Тем не менее решения находились совместные. И понимание, опять же, общей цели», — рассказал Юрий Чеботарев, командир экипажа SIRIUS-23, старший научный сотрудник Центра подготовки космонавтов.