Власти Симферополя оценили ситуацию с общественным транспортом

По его словам, то, что десять процентов транспорта отсутствует, обусловлено в первую очередь нехваткой водителей. Но при этом отдельных острых загруженностей транспортных средств не наблюдается и даже в пиковое время в Симферополе приемлемая ситуация, считает он.