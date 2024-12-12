Власти Симферополя оценили ситуацию с общественным транспортом

«Средний показатель выпуска (общественного транспорта на линию — ред.) у нас составляет 89,4 процента. Это говорит о том, что мы практически работаем в полную силу. И каких-то отдельных критических моментов не наблюдаем», — сказал он.
Сухацкий отметил, что в четверг, 12 декабря, на маршруты вышло 255 автобусов из имеющихся 283, и 80 из 81-го предусмотренного троллейбуса.
По его словам, то, что десять процентов транспорта отсутствует, обусловлено в первую очередь нехваткой водителей. Но при этом отдельных острых загруженностей транспортных средств не наблюдается и даже в пиковое время в Симферополе приемлемая ситуация, считает он.
Говоря о новых маршрутах общественного транспорта в Симферополе, начальник управления отметил, что глобальных изменений не предвидится. Однако по всему городу оптимизируют маршрутную сеть в соответствии с инициативной жителей.
Так, например, маршрут № 40, который раньше обслуживал исключительно улицу Первомайскую, изменен. Теперь он будет заезжать также на улицу Мамак (район Строгановки — ред.), а маршрут № 81 следует по улицам Титова и Никанорова, также будет заезжать в микрорайон Крымская роза.
«Любые дельные предложения граждан мы всегда готовы поддержать», — заверил собеседник.
Ранее Георгий Сухацкий также отмечал, что возраст троллейбусов, работающих на муниципальных маршрутах в Симферополе, подходит к предельному — парк необходимо обновить в кратчайшие сроки.
Также сообщалось, что в республике реализуется масштабная программа обновления общественного транспорта. В прошлом году для «Крымтроллейбуса» были закуплены новые автобусы. Самым масштабным за последние годы стало поступление более 400 новых автобусов в 2020-м году для решения проблемы нехватки общественного транспорта в республике.