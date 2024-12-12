Аминокислота серин останавливает формирование спор бактерий при отравлениях

Эксперименты показали, что сразу 12 аминокислот способствовали ускоренному формированию спор клостридий на всех стадиях их развития, тогда как одна из этих молекул, серин, ускоряла первый этап спорообразования, но резко замедляла последующие фазы образования этих защитных структур. Проведенные учеными наблюдения показали, что эта аминокислота пока неизвестным образом нарушает взаимодействия между «материнскими» клетками и растущими внутри них спорами.