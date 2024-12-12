Аминокислота серин останавливает формирование спор бактерий при отравлениях

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Японские микробиологи обнаружили, что процесс образования спор патогенных бактерий-клостридий, одного из основных источников токсинов при пищевых отравлениях, замедляется или полностью останавливается в тех случаях, когда в кишечнике присутствуют большие количества аминокислоты серина. Этим можно пользоваться для создания терапии в борьбе с отравлениями, пишут ученые в статье в журнале Anaerobe.
«Мы обнаружили, что серин ускоряет первые стадии образования спор клостридий, однако при этом он препятствует или сильно замедляет процесс поглощения растущих спор материнскими клетками. Дальнейшее изучение взаимодействий молекул этой аминокислоты с серином поможет нам создать новые методы лечения пищевых отравлений», — говорится в исследовании.
Открытие было совершено группой японских биологов под руководством доцента Столичного университета Осаки Майо Ясуги при наблюдениях за тем, как различные аминокислоты влияют на процесс образования спор бактерии вида Clostridium perfringens. Данный микроб обычно не вызывает проблем у человека, однако при поедании испорченной пищи клостридии начинают активно формировать споры, что сопровождается выделением токсинов.
Для раскрытия механизмов формирования их спор японские биологи проследили за тем, как колонии Clostridium perfringens росли в похожей на кишечник питательной среде, в которой отсутствовала одна из двадцати ключевых аминокислот. Подобным образом ученые пытались выяснить, какие аминокислоты были необходимы для формирования спор и какую роль они играли на разных стадиях образования этих структур.
Эксперименты показали, что сразу 12 аминокислот способствовали ускоренному формированию спор клостридий на всех стадиях их развития, тогда как одна из этих молекул, серин, ускоряла первый этап спорообразования, но резко замедляла последующие фазы образования этих защитных структур. Проведенные учеными наблюдения показали, что эта аминокислота пока неизвестным образом нарушает взаимодействия между «материнскими» клетками и растущими внутри них спорами.
По оценкам исследователей, в присутствии серина лишь 2,6% микробов достигли поздних этапов формирования спор, чем можно пользоваться при разработке терапий, нацеленных на подавление пищевых отравлений. Для этого ученые в ближайшее время изучат то, с какими клеточными рецепторами и белками клостридий взаимодействует серин, что поможет воспроизвести и усилить этот эффект, отметили японские биологи.