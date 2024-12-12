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Одну из систем новосибирского синхротрона СКИФ планируют запустить в декабре

В 2024 году запустят линейный ускоритель СКИФа.

Отмечается, что в этом году в Кольцово ожидается запуск линейного ускорителя Центра коллективного пользования СКИФ. Об этом заявил глава региона Андрей Травников в ходе пресс-конференции 12 декабря.

Он отметил, что в следующем году ожидается завершение установки всех элементов комплекса, настройка оборудования, а также начало исследований на станциях.

В пресс-службе ЦКП СКИФ уточнили, что линейный ускоритель — ключевой элемент комплекса, где электроны формируются в пучок, получают ускорение и начальную энергию.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске для СКИФа создали самую большую в мире взрывную камеру.

наука