Одну из систем новосибирского синхротрона СКИФ планируют запустить в декабре

Отмечается, что в этом году в Кольцово ожидается запуск линейного ускорителя Центра коллективного пользования СКИФ. Об этом заявил глава региона Андрей Травников в ходе пресс-конференции 12 декабря.
Он отметил, что в следующем году ожидается завершение установки всех элементов комплекса, настройка оборудования, а также начало исследований на станциях.
В пресс-службе ЦКП СКИФ уточнили, что линейный ускоритель — ключевой элемент комплекса, где электроны формируются в пучок, получают ускорение и начальную энергию.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске для СКИФа создали самую большую в мире взрывную камеру.