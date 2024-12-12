Эксперт Кутырев: существует порядка 10 тыс. неизученных вирусов животных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Около 10 тыс. вирусов животных еще не до конца изучены и имеют неустановленный потенциал заражения людей. Об этом сообщил директор Российского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев.
«Мы еще очень мало знаем о вирусах, существует порядка десятков тысяч неохарактеризованных вирусов животных, которые обладают неустановленным потенциалом в заражении людей», — сказал он на V Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.
Эксперт рассказал, что с помощью технологий удается расширить знания по структуре и объему циркуляции вирусов, которые менее вирулентны для животных, но представляют риск совершения межвидового перехода.
Существуют вирусы, которые могут осуществить межвидовой переход и далее активно распространиться между людьми, среди них можно выделить COVID-19 и птичий грипп.
Ранее американский научно-исследовательский институт Скриппса опубликовал статью в журнале Science о проведенном исследовании, в рамках которого ученые осуществили генетический и структурный анализ мутаций, которые необходимы для того, чтобы вирус птичьего гриппа H5N1 изменил свою специфичность с птиц на людей. Специалисты пришли к выводу, что для изменения специфичности достаточно одной мутации глутаминовой кислоты в лейцин в остатке 226 вирусного гемагглютинина.