Эксперт Кутырев: существует порядка 10 тыс. неизученных вирусов животных

Ранее американский научно-исследовательский институт Скриппса опубликовал статью в журнале Science о проведенном исследовании, в рамках которого ученые осуществили генетический и структурный анализ мутаций, которые необходимы для того, чтобы вирус птичьего гриппа H5N1 изменил свою специфичность с птиц на людей. Специалисты пришли к выводу, что для изменения специфичности достаточно одной мутации глутаминовой кислоты в лейцин в остатке 226 вирусного гемагглютинина.