Пермский центр развития туризма второй раз за год сменил директора

Об этом свидетельствуют данные, внесенные в базу «СПАРК-Интерфакс» 11 декабря. И. о. начальника центра назначена Марта Анисимова, сотрудница центра.
В краевом минтуризма смену директора не прокомментировали, госпожа Протасевич не ответила на звонок по телефону. Источник «Ъ-Прикамье», знакомый с ней, выразил уверенность, что директор центра могла перейти на новую должность.
Напомним, на своем посту госпожа Протасевич сменила Константина Тиминского, который стал заместителем директора. Ранее он был в должности главы центра с июня 2020 года. Госпожа Протасевич ранее работала в структуре холдинга «Магма» — ООО «Паприка» с марта 2023 года и руководила им с декабря прошлого года.