Пермский центр развития туризма второй раз за год сменил директора

Напомним, на своем посту госпожа Протасевич сменила Константина Тиминского, который стал заместителем директора. Ранее он был в должности главы центра с июня 2020 года. Госпожа Протасевич ранее работала в структуре холдинга «Магма» — ООО «Паприка» с марта 2023 года и руководила им с декабря прошлого года.