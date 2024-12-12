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Пермский центр развития туризма второй раз за год сменил директора

Директор ГБУ ПК «Центр развития туризма» Вероника Протасевич неожиданно уволилась, не проработав в должности и полгода.

Источник: Соцсети

Об этом свидетельствуют данные, внесенные в базу «СПАРК-Интерфакс» 11 декабря. И. о. начальника центра назначена Марта Анисимова, сотрудница центра.

В краевом минтуризма смену директора не прокомментировали, госпожа Протасевич не ответила на звонок по телефону. Источник «Ъ-Прикамье», знакомый с ней, выразил уверенность, что директор центра могла перейти на новую должность.

Напомним, на своем посту госпожа Протасевич сменила Константина Тиминского, который стал заместителем директора. Ранее он был в должности главы центра с июня 2020 года. Госпожа Протасевич ранее работала в структуре холдинга «Магма» — ООО «Паприка» с марта 2023 года и руководила им с декабря прошлого года.

туризм и отдых