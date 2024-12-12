Партнеры проекта «Отдыхаем в крае» в предстоящие выходные предлагают жителям и гостям региона отправиться в гастротур, прокатиться на снегоходах, побывать на фабрике джемов или совершить путешествие в Средние века. Как отметили в министерстве туризма края, весело провести время в предновогодних турах можно всей семьей с детьми, с друзьями или с классом на экскурсиях для организованных групп, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
— Любителей гастрономических путешествий приглашают на презентацию дальневосточной кухни в селе Петропавловка (0+). Гостям предложат попробовать уху из 5 видов рыб, новогодний оливье и домашний холодец, также в меню: жареные белые грибы, запеченная рыба, вяленые помидоры с базиликом и чесноком, а на десерт домашний пирог с черемухой и чай из гигантского самовара. В программу также входит эко-поход в кедровую рощу, экскурсия в Свято-Петропавловский монастырь и поздравление от Снегурочки и Деда Мороза, — рассказали в профильном ведомстве.
Побывать в Средневековье и прокатиться на снегоходах приглашают жителей Хабаровского края. Фото: АНО «ТИЦ».
Побывать в Средневековье и прокатиться на снегоходах приглашают жителей Хабаровского края. Фото: АНО «ТИЦ».
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Еще одна «вкусная» экскурсия состоится в эту субботу на фабрике джемов (0+). Посетители смогут узнать о процессе производства джемов, его истории и различных видах, познакомятся с ассортиментом и продегустируют различные виды конфитюра, в том числе еще невыпущенные новинки. Завершится тур мастер-классом по приготовлению джема, каждый участник приготовит сладкое лакомство и заберет с собой баночку вкусного десерта. Экскурсии проводятся для организованных групп в будние и выходные дни.
Отправиться в путешествие во времени смогут участники экскурсии «Средневековье» (6+) в воскресенье, 15 декабря. Экскурсантов ждет увлекательный рассказ о доспехах и вооружении
Окунуться в праздничную атмосферу и найти неповторимые подарки можно на новогоднем маркете (0+). Гости смогут приобрести нарядную елку и уникальные сувениры, а также постичь искусство сабража, наслаждаясь при этом волшебной атмосферой и праздничной музыкой.
В течение декабря жителей и гостей края приглашают в снегоходные туры (12+). Экскурсии проводятся по живописным Хехцирским равнинам. Есть простые маршруты по легкой накатанной трассе и более сложные и длительные выезды. Свежий воздух, красота природы, заснеженные горы и адреналин гарантированы.