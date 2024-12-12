Побывать в Средневековье и прокатиться на снегоходах приглашают жителей Хабаровского края

Отправиться в путешествие во времени смогут участники экскурсии «Средневековье» (6+) в воскресенье, 15 декабря. Экскурсантов ждет увлекательный рассказ о доспехах и вооружении X—XV вв. еков. Участники тура смогут не просто увидеть исторические артефакты, но и примерить некоторые из них, а также сделать памятные фотографии в образе средневекового героя. В программе тура погружение в мир кузнечного дела, где каждый желающий сможет собственноручно выковать несколько гвоздей, а еще урок мастерства стрельбы из лука от опытных инструкторов.