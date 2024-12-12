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Цены на социальные сорта хлеба заморозят в Севастополе

Стоимость останется на уровне 2021 года.

Источник: Соцсети М. Развожаева

Цена социальных сортов хлеба — «Дарницкого» и «Формового» в 2025 году в Севастополе останется на уровне 2021 года. Это стало возможным благодаря субсидированию хлебзавода, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на соцсети губернатора города Михаила Развожаева.

Он отметил, что компанию «Царь Хлеб» субсидируют уже три года подряд. Благодаря этому стоимость остается 20 рублей за буханку. В следующем году она не изменится, как и вес: 750 г для «Формового» и 800 г для «Дарницкого».

Напомним. что жителей Джанкоя возмутили цены на цитрусовые.