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Часть Феодосии осталась без света из-за аварии

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. Авария на электрических сетях в четверг оставила без электричества жителей 30 улиц и переулков в Феодосии, сообщает Telegram-канал государственного предприятия «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

По данным предприятия, света нет в домах на улицах Горького, Земская, Русская, 1 Мая, Кочмарского, Победы, Пономаревой, Советская, Куйбышева, Вересаева, К. Маркса, Мокроуса, Пушкина, Революционная, Стамова, Галерейная.

Также электричество отсутствует в домах на переулках Андреевский, Военноморской, Краснофлотский, Первомайский, Пономаревой, Галерейный, Конечный, Куйбышева, Мопровский, Воинский, Славянский, Беломорский, Кочмарского, Советский.

Бригада энергетиков устраняет последствия аварии. Планируемое время восстановления электроснабжения — три часа.

Власти Крыма ранее выделили 50 миллионов рублей, полученных от национализации имущества украинских олигархов, на установку 16 трансформаторных подстанций в садовых товариществах ряда регионов республики.

ЖКХ