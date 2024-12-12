Журналист RT рассказал о расследованиях преступлений российской оппозиции

— Опасался и опасается до сих пор. Именно поэтому и рассказал о том, что знает, открыто. В частности, о попытке покушения на себя и других безумных планах Невзлина, который хотел взять штурмом колонию, где сидел Навальный, устранить общественного деятеля Виталия Бородина, избить журналиста и ведущего Бориса Корчевникова. Все эти истории, конечно, нуждаются в проверке соответствующими органами, но переписка нам уже показала, на что способен Леонид Борисович и его окружение. После ознакомления с ней оснований не доверять Матусу у меня нет. Думаю, выйти в публичное поле и сообщить о преступлениях Невзлина ему было важно еще и потому, что теперь мотивов для его устранения меньше. По крайней мере, хранителем компромата он быть перестал.