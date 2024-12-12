Трек для вашего чилла: что за музыка играет в меме chill guy и кто её исполняет

В конце ноября соцсети наводнили видео с антропоморфным псом, олицетворяющим само спокойствие и расслабленность в любой ситуации. Собственно, поэтому персонаж и стал известен как chill guy, или просто чилловый парень. Откуда же он появился и что за умиротворяющая мелодия его сопровождает? Читайте в нашем материале.
Кто такой chill guy.
Беспечный коричневый пёс в сером свитере, джинсах и красных кедах появился в соцсети X (бывший Twitter) в октябре 2023-го. Его создатель, художник Филлип Бэнкс, описал своего героя так: «Просто чилловый парень, которому на всё наплевать». После своего дебюта в интернете пёс стал героем некоторого количества мемов, но до вирусной популярности тогда дело не дошло.
В ноябре же и начале декабря 2024-го от чиллового парня было негде укрыться: многочисленные картинки и видео заполонили ленты рекомендаций самых популярных соцсетей. Новый тренд быстро подхватили маркетологи и сделали его ещё более вездесущим, хотя, казалось бы, куда ещё.
Практически весь контент со спокойно улыбающимся псом сводится к тому, что в любой ситуации важно и можно сохранять душевное равновесие. В основном видео и картинки посвящены бытовым неурядицам и ежедневным переживаниям, с которыми люди сталкиваются постоянно. В этом плане для многих пользователей мем стал настоящей отдушиной с психотерапевтическим эффектом.
Пёс настолько понравился пользователям соцсетей, что довольно быстро обрёл женскую версию. К персонажу начали приделывать бантик или длинные волосы, и так он превратился в chill girl.
Несмотря на по большей части действительно добрые видео и картинки, у чиллового парня и чилловой девчонки есть и тёмная сторона. Это мемы, в которых они своей «чилловостью» оправдывают деструктивное поведение. Комбинация расслабленного вида мультяшных собак с жутким текстом выглядит весьма пугающе. Благо подобного контента не так много.
Что за музыка сопровождает chill guy.
Запоминающееся изображение пса в видео практически всегда сопровождает одна и та же фортепианная мелодия с характерными для лоу-фая приятными шумами. Она звучит невероятно умиротворяюще, что усиливает седативный эффект мема.
Этот загадочный трек без слов — Hinoki Wood американской певицы и пианистки Джии Маргарет, творящей в основном в жанре инди-фолк. Композиция увидела свет в 2023 году в составе третьего полноформатного альбома артистки Romantic Piano (2023). Тогда пластинка получила тёплые отзывы критиков, но в силу нечартовости жанра не обрела широкой известности. Тем волшебнее на фоне этой истории выглядит нынешняя популярность сингла.
Сейчас Hinoki Wood занимает второе место в TikTok Billboard Top 50 и имеет все шансы перейти на лидирующую позицию в чарте. Только в источниках с открытой статистикой сингл собрал уже более 16 миллионов прослушиваний.
Композиция вирусится не только в рамках мема chill guy, но и как кавер-тренд. Пользователям TikTok так полюбилась эта мелодия, что они начали играть её на разных музыкальных инструментах и записывать обучающие видео для желающих повторить. Это в очередной раз доказывает, что TikTok — идеальная площадка для возрождения музыки, недополучившей внимание аудитории в своё время.
Если же вы слишком chill guy или chill girl, чтобы выискивать музыкальные жемчужины в потоке вертикальных видео, то вам поможет умная система рекомендаций HiFi-стриминга Звук. Позвольте ей узнать вас получше и наслаждайтесь индивидуальной подборкой треков. Доступ к платформе входит в подписку «СберПрайм» вместе с другими сервисами. Для читателей Звук Медиа действует специальное предложение.