Трек для вашего чилла: что за музыка играет в меме chill guy и кто её исполняет

Композиция вирусится не только в рамках мема chill guy, но и как кавер-тренд. Пользователям TikTok так полюбилась эта мелодия, что они начали играть её на разных музыкальных инструментах и записывать обучающие видео для желающих повторить. Это в очередной раз доказывает, что TikTok — идеальная площадка для возрождения музыки, недополучившей внимание аудитории в своё время.