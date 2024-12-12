Беременным студенткам из Калининградской области, обучающимся на «очке», будут выплачивать по 100 тысяч рублей

Беременным студенткам из Калининградской области, которые обучаются в очной форме, будут выплачивать по 100 тысяч рублей. Проект соответствующего постановления опубликовали на сайте правительства региона.
«Установить дополнительную разовую меру социальной поддержки в виде единовременной выплаты при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся по очной форме обучения, в 2025—2027 годах в размере 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Право на выплату предоставляют студенткам с гражданством РФ, которые постоянно проживают в области. Необходимо соблюсти следующие условия:
- срок беременности составляет 154 и более дней;
- постановка на учёт по беременности в период обучения;
- обращение за единовременной выплатой в период с 1 января 2025 года по 30 ноября 2027-го.
Единовременная выплата предоставляется, если обращение за ней последовало до рождения ребёнка. Постановление вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
В июле сообщалось, что калининградским многодетным семьям начали предоставлять выплаты без учёта критериев нуждаемости.