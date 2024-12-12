Пожарные учения провели в психоневрологическом интернате на Санкт-Петербургском шоссе

Утром 12 декабря в социальных сетях распространили тревожную информацию о пожаре в психоневрологическом интернате № 2 на Санкт-Петербургском шоссе. Огонь якобы охватил 40 квадратных метров, что изрядно напугало пользователей и горожан. Однако спасатели быстро успокоили и тех и других — пациентам и персоналу медицинского учреждения ничего не угрожает. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.