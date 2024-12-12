Пожарные учения провели в психоневрологическом интернате на Санкт-Петербургском шоссе

Утром 12 декабря в социальных сетях распространили тревожную информацию о пожаре в психоневрологическом интернате № 2 на Санкт-Петербургском шоссе. Огонь якобы охватил 40 квадратных метров, что изрядно напугало пользователей и горожан. Однако спасатели быстро успокоили и тех и других — пациентам и персоналу медицинского учреждения ничего не угрожает. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.
— На самом деле в психоневрологическом интернате проводятся пожарно-тактические учения с привлечением пожарно-спасательной техники, — говорится в сообщении.
К слову, недавно пожарные учения также провели в тоннеле петербургской дамбы, где отработали алгоритм действий по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с массовой дорожной аварией. Там представили сразу три возможных сценария: столкновение двух авто и микроавтобуса, пассажирского автобуса и бензовоза, а также опрокидывание грузового контейнера на легковушку.