Автобусы с почтовым ящиком для писем Деду Морозу начали ездить в Минске. Подробности опубликовали в телеграм-канале «Минсктранс LIVE».
В сообщении сказано, что в Минске в автобусах с новогодней иллюминацией можно будет отравить письмо Деду Морозу через специальный ящик, установленный в салоне с надписью «Новогодняя почта».
«Отправить письмо в Резиденцию Деда Мороза можно по 29 декабря», — уточнили в сообщении.
Ранее Мингорисполком сказал, где можно встретить Новый год 2025 в Минске: «Время работы площадок до 3−4 часов утра».
Кстати, бесплатная карусель будет работать около Национальной библиотеки в Минске.
А оркестр имени Финберга будет выступать на Комаровском рынке в предновогодние дни.