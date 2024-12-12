Сан-Хосе
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобусы с почтовым ящиком для писем Деду Морозу начали ездить в Минске

Письмо Деду Морозу можно отправить в минских автобусах.

Источник: Комсомольская правда

Автобусы с почтовым ящиком для писем Деду Морозу начали ездить в Минске. Подробности опубликовали в телеграм-канале «Минсктранс LIVE».

В сообщении сказано, что в Минске в автобусах с новогодней иллюминацией можно будет отравить письмо Деду Морозу через специальный ящик, установленный в салоне с надписью «Новогодняя почта».

«Отправить письмо в Резиденцию Деда Мороза можно по 29 декабря», — уточнили в сообщении.

Ранее Мингорисполком сказал, где можно встретить Новый год 2025 в Минске: «Время работы площадок до 3−4 часов утра».

Кстати, бесплатная карусель будет работать около Национальной библиотеки в Минске.

А оркестр имени Финберга будет выступать на Комаровском рынке в предновогодние дни.