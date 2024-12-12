Каждый второй омич хранит дома советскую ёлочную игрушку

При выборе ёлки большинство опрошенных (59%) отдают предпочтение искусственным деревьям, а 41% — натуральной ели. На новый декор у опрошенных в основном уходит до 10 000 рублей (77%). Молодежь чаще тратит бо́льшие суммы — так, среди опрошенных 18−24 лет у 15% на новогодний декор уходит от 10 000 до 20 000 рублей, у 14% — от 20 000 до 50 000 рублей и ещё у 6% — более этой суммы.