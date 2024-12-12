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Каждый второй омич хранит дома советскую ёлочную игрушку

Но только половина из них вешает такие игрушки на ёлку.

Источник: Om1 Омск

Аналитики «Авито» выяснили, что у большинства жителей Омска сохранились советские ёлочные игрушки — они есть у 71% опрошенных, а 57% из них вешают раритетные украшения на ёлку каждый год.

В целом большинство омичей (55%) начинают украшать дом за неделю до праздника, а 6% и вовсе ставят ёлку только 31-го числа. В начале декабря украшением дома к Новому году начинают заниматься 29% респондентов.

В основном (63%) опрошенных используют один и тот же декор из года в год, докупая несколько новых украшений — например, с символом наступающего года. Полностью обновляют декор лишь 9% опрошенных, а 27% вообще не покупают ничего нового и каждый год наряжают квартиру одинаково.

Из украшений, помимо ёлки, респонденты предпочитают гирлянды (85%), ёлочные игрушки (84%) и «дождик» (59%). Также 59% используют в качестве декора фигурки Деда Мороза, Снегурочки и других новогодних персонажей, а 36% приклеивают на окна снежинки и другие праздничные наклейки.

При выборе ёлки большинство опрошенных (59%) отдают предпочтение искусственным деревьям, а 41% — натуральной ели. На новый декор у опрошенных в основном уходит до 10 000 рублей (77%). Молодежь чаще тратит бо́льшие суммы — так, среди опрошенных 18−24 лет у 15% на новогодний декор уходит от 10 000 до 20 000 рублей, у 14% — от 20 000 до 50 000 рублей и ещё у 6% — более этой суммы.