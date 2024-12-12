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Между столицей РТ и аэропортом 14 декабря запустят дополнительные электрички

Это связано с проведением мероприятия в МВЦ «Казань Экспо».

Источник: Город Казань.KZN.RU

В субботу, 14 декабря, из столицы Татарстана в аэропорт запустят дополнительные пригородные поезда. Это связано с проведением спектакля в МВЦ «Казань Экспо».

Электричка № 7602 отправится со станции Казань в 18:04 и прибудет на станцию Аэропорт в 18:24. В обратном направлении пассажиры могут уехать на составе № 7603 в 22:15. В столице Татарстана он окажется в 22:35.

Поезда будут следовать без промежуточных остановок, сообщили в пресс-службе АО «Содружество».

Подробную информацию по всем маршрутам можно узнать на сайте пригородной пассажирской компании, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или по телефону: +7 (937)625−04−33 (звонки принимаются круглосуточно).