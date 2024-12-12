В Сочи закрыли школу из-за вспышки ОРВИ и пневмонии, сообщает «Кубань 24».
В общеобразовательном учреждении № 26 Адлерского района зафиксировали 11 случаев заболевания. Из-за вспышки пневмонии и ОРВИ для школьников ввели незапланированные каникулы, которые продлятся 10 дней — с 12 по 21 декабря.
Напомним, в больницах Новороссийска ввели масочный режим из-за легочной инфекции. Главный врач инфекционной больницы Елена Андреева рассказала газете, что за минувший год в медицинское учреждение города поступило 268 человек с подтвержденной микоплазменной пневмонией.
Ранее мы писали, чем опасна микоплазменная пневмония. Она наблюдается преимущественно у детей, подростков и молодых пациентов до 35 лет. В среднем и зрелом возрасте заболевание встречается намного реже. Инкубационный период обычно длится 12−14 дней.