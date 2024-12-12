В Сочи закрыли школу из-за вспышки ОРВИ и пневмонии

Ранее мы писали, чем опасна микоплазменная пневмония. Она наблюдается преимущественно у детей, подростков и молодых пациентов до 35 лет. В среднем и зрелом возрасте заболевание встречается намного реже. Инкубационный период обычно длится 12−14 дней.