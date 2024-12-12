Совмин Беларуси внес важные изменения для живущих в общежитиях

Правительство Беларуси внесло важные изменения для живущих в общежитиях. Соответствующее постановление Совмина (№ 942 от 10 декабря 2024-го) опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
В частности, белорусскими властями внесены изменения в Положение об общежитиях и типовом договоре найма жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии. В отредактированном документе содержится пункт 54, определяющий порядок возмещения убытков госорганизаций, которые связаны с содержанием общежитий и невозмещаемыми платежами проживающих граждан.
Так, определено, что убытки возмещают бюджетные организации, работники которых и их семьи живут в общежитии. Возмещение происходит за счет бюджетных (внебюджетных) средств данных организаций пропорционально площади помещений. А, если места в общежитии предоставлялись по ходатайству, то за счет тех организаций, чьи сотрудники живут в общежитии, и еще других источников, которые не запрещены законодательством.
Если наниматель — нетрудоспособный гражданин, достигший пенсионного возраста или инвалид первой и второй групп, то убытки возмещают местные исполнительные и распорядительные органы из средств местного бюджета. И также из местного бюджета компенсируются расходы на содержание забронированных жилых помещений в общежитии, до заключения договора найма.
В положении под убытками подразумевается часть фактически понесенных расходов на жилищно-коммунальные услуги, расходы на электроэнергию для освещения вспомогательных помещений и работу оборудования, в том числе лифтов и т.д.
Постановление обретает законную силу с 1 января 2025 года.
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