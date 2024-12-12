Совмин Беларуси внес важные изменения для живущих в общежитиях

Так, определено, что убытки возмещают бюджетные организации, работники которых и их семьи живут в общежитии. Возмещение происходит за счет бюджетных (внебюджетных) средств данных организаций пропорционально площади помещений. А, если места в общежитии предоставлялись по ходатайству, то за счет тех организаций, чьи сотрудники живут в общежитии, и еще других источников, которые не запрещены законодательством.