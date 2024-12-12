Сан-Хосе
+12°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В январе школы Молдовы могут остаться без света: Что предпринимает правительство

Молдавские школы готовятся к возможным отключениям света.

Источник: Комсомольская правда

Молдавские школы готовятся к возможным отключениям света.

Министерство просвещения потребовало проверить необходимость закупки электрогенераторов в районных учебных заведениях.

Мера связана с предупреждением премьера Речана о возможных временных отключениях электроэнергии в январе.

Обеспечение школ генераторами минимизирует последствия возможных отключений электроэнергии.

Почему спустя год после аналогичного кризиса прошлой зимы Молдова так и не выстроила надежную систему поставок энергии? Генераторы могут сгладить остроту ситуации, но не заменят стратегической работы по энергетической безопасности, приходит к выводу nemdnews.

образование
энергетика
экономика