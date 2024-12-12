В январе школы Молдовы могут остаться без света: Что предпринимает правительство

Молдавские школы готовятся к возможным отключениям света.
Министерство просвещения потребовало проверить необходимость закупки электрогенераторов в районных учебных заведениях.
Мера связана с предупреждением премьера Речана о возможных временных отключениях электроэнергии в январе.
Обеспечение школ генераторами минимизирует последствия возможных отключений электроэнергии.
Почему спустя год после аналогичного кризиса прошлой зимы Молдова так и не выстроила надежную систему поставок энергии? Генераторы могут сгладить остроту ситуации, но не заменят стратегической работы по энергетической безопасности, приходит к выводу nemdnews.