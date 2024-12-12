В Преголю нырнули водолазы, чтобы очистить корпус «Витязя»

В Калининграде утром 12 декабря в Преголю нырнули водолазы — спустились в районе набережной исторического флота Музея Мирового океана. Как рассказали в пресс-службе музея, специалисты-подводники чистят подводную часть корпуса легендарного «Витязя». Это нужно для его освидетельствования по правилам Российского Классификационного Общества.