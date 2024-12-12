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В Преголю нырнули водолазы, чтобы очистить корпус «Витязя»

Наблюдать за работами можно с набережной исторического флота Музея Мирового океана.

Источник: Музей Мирового океана

В Калининграде утром 12 декабря в Преголю нырнули водолазы — спустились в районе набережной исторического флота Музея Мирового океана. Как рассказали в пресс-службе музея, специалисты-подводники чистят подводную часть корпуса легендарного «Витязя». Это нужно для его освидетельствования по правилам Российского Классификационного Общества.

«Объем работ включают полную очистку корпуса и винторулевого комплекса судна от обрастаний, замер остаточных толщин корпуса судна и визуально-измерительный контроль», — пояснили в музее.

С раннего утра за работами можно наблюдать с набережной исторического флота.