Ги Буше пропустит игры «Авангарда» из-за вынужденного возвращения в Канаду

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше, который только сегодня утром прилетел в Омск, рассказал, что вскоре будет вынужден на время покинуть команду. Он перенёс операцию на колене и рассказал, что ему придётся еще раз вернуться в Канаду для медицинского осмотра, чтобы сохранить страховку. По условиям полиса он должен наблюдаться у одного и того же врача.
«Конечно, мне не хочется покидать команду, но это вынужденная мера. Как только вернусь, смогу снова кататься на льду, пусть и не на максимальной скорости», — подчеркнул наставник «Авангарда».
На ближайших матчах обязанности главного тренера будет исполнять ассистент Ги Буше — Дэвид Барр. Ги Буше назвал его очень опытным специалистом.
«Он 13 лет провел в НХЛ в качестве игрока, а позже работал тренером, главным тренером и даже генеральным менеджером в клубах НХЛ и со сборной Канады. Долгое время я пытался пригласить его в свой штаб, и сейчас рад, что он с нами. Это серьезное усиление для клуба», — отметил Буше.