Ги Буше пропустит игры «Авангарда» из-за вынужденного возвращения в Канаду

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше, который только сегодня утром прилетел в Омск, рассказал, что вскоре будет вынужден на время покинуть команду. Он перенёс операцию на колене и рассказал, что ему придётся еще раз вернуться в Канаду для медицинского осмотра, чтобы сохранить страховку. По условиям полиса он должен наблюдаться у одного и того же врача.