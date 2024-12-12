Уфимку-косметолога, которая изуродовала клиентку, задержала

В Уфе задержали косметолога, которая изуродовала лицо клиентке. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.
Согласно версии следствия, в 2021 году обвиняемая, не имея лицензии и нарушая установленные методики, провела с помощью незарегистрированного оборудования косметологические процедуры жительнице столицы республики. В итоге лицо пациентки было неизгладимо травмировано.
Нескольких комиссионных судебно-медицинских экспертиз установили причинно-следственную связь между оказанными услугами и причиненным вредом. Несмотря на имеющиеся нарушения и отсутствие лицензии, обвиняемая не перестала оказывать косметологические услуги.
На уфимку завели уголовное дело по статье «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Обвиняемую задержали, следствие ходатайствует перед судом о ее аресте.
— Следователи продолжают сбор доказательственной базы по делу. В центральный аппарат СК России был представлен доклад о ходе расследования уголовного дела, — сообщает Следком.
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