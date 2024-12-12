Обновление Дворца Ольденбургских под Воронежем завершат через 2,5 года

Дворец Ольденбургских — одна из туристических жемчужин Воронежской области. Здание, похожее на средневековый замок, до революции принадлежало членам императорской фамилии. В поздние советские годы Дворец был в заброшенном состоянии. Сейчас уже довольно долго идет его реставрация.