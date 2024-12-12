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Обновление Дворца Ольденбургских под Воронежем завершат через 2,5 года

До 20 декабря планируют окончательно утвердить дорожную карту реставрационных работ.

Источник: Комсомольская правда

Реставрацию Дворца Ольденбургских в Рамони планируют завершить через 2,5 года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Глава области сообщил о сокращении сроков корректировок проектно-сметной документации. А также о том, что практически сформирована дорожная карта реставрационных работ. Ее планируют окончательно утвердить до 20 декабря.

Ограждения территории нижнего парка дворца, скорее всего, не будет. Впрочем, по этому вопросу еще будут советоваться с историками.

Очередные конкурсы для определения подрядчиков для реставрационных работ теперь пройдут уже в 2025 году.

Дворец Ольденбургских — одна из туристических жемчужин Воронежской области. Здание, похожее на средневековый замок, до революции принадлежало членам императорской фамилии. В поздние советские годы Дворец был в заброшенном состоянии. Сейчас уже довольно долго идет его реставрация.

архитектура