В Омске к концу года зафиксирован рост цен на продукты

Как видно по инфографике, такой популярный, по мнению автора, овощ, как огурец, вырос в цене более чем в 1,5 раза — на 59,5%. По данным Омскстата, на 2 декабря стоимость огурцов в регионе составляла в среднем 175,12 рубля за килограмм. Причем в декабре овощ продолжает дорожать и к 9 декабря уже достиг средней цены в 195,26 рубля за кило.