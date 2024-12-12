В Омске к концу года зафиксирован рост цен на продукты

По данным ведомства, в ноябре 2024 года продукты стали в среднем на 2% дороже в сравнении с ноябрем.
«Отмечено сезонное повышение цен на овощи (на 2,2−59,5%) и фрукты (на 0,7−14,0%). При этом снизились цены на цитрусовые: апельсины, лимоны (на 2,1% и 6,3% соответственно) и яблоки (на 2,4%). Стали дороже на 3,5−4,5% такие продукты, как подсолнечное и сливочное масло, хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочная продукция», — заявили в Омскстате.
При этом специалисты сообщают, что на некоторые продукты цены, напротив, снизились.
Так, подешевели мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,5−3,7%), вареные колбасы (на 2,9%), детский творожок (на 2,6%), консервированные и маринованные овощи (на 2,4%), куры охлажденные и мороженые (на 2,3%), овсяная и перловая крупа (на 2,2%).
Как видно по инфографике, такой популярный, по мнению автора, овощ, как огурец, вырос в цене более чем в 1,5 раза — на 59,5%. По данным Омскстата, на 2 декабря стоимость огурцов в регионе составляла в среднем 175,12 рубля за килограмм. Причем в декабре овощ продолжает дорожать и к 9 декабря уже достиг средней цены в 195,26 рубля за кило.