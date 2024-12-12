В Казани пройдет серия из 11 новогодних ярмарок

В ТЦ «АртЦентрМолл» ярмарки развернутся с 16 по 22 декабря, в ТРЦ «Южный» — с 21 по 25 декабря и с 26 по 30 декабря, в ТЦ «Мега» — с 23 по 25 декабря, с 26 по 28 декабря, с 29 по 31 декабря, в ТРК «Тандем» — с 21 по 23 декабря, с 24 по 26 декабря, с 27 по 29 декабря, с 30 по 31 декабря.