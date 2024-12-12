Экс-министр здравоохранения Ростовской области планирует обжаловать приговор

Апелляционную жалобу рассмотрит Четвертый кассационный суд Краснодарского края 14 января 2025 года. По данным картотеки суда, апелляцию подал один из адвокатов экс-чиновницы.
Напомним, Татьяна Быковская признана виновной по статье «Превышение должностных полномочий». В суде установили, что Быковская способствовала заключению крупных госконтрактов одной из компаний с региональным Минздравом и несколькими медучреждениями. Дело расследовали с осени 2019 года до весны 2022-го. Кущевский районный суд Краснодарского края признал бывшего министра виновной и приговорил к четырем с половиной годам колонии общего режима.
Сторона защиты была не согласна с приговором и уже пыталась обжаловать решение в вышестоящей инстанции. Однако добилась лишь пересчета отбытого срока под домашним арестом: один день будет засчитан за один.
Наказание Татьяна Быковская отбывает в колонии общего режима в поселке Двубратском. На сайте исправительного учреждения сообщается, что большинство заключенных — женщины, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.