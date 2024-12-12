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Экс-министр здравоохранения Ростовской области планирует обжаловать приговор

Бывший министр здравоохранения Ростовской области намерена обжаловать приговор.

Апелляционную жалобу рассмотрит Четвертый кассационный суд Краснодарского края 14 января 2025 года. По данным картотеки суда, апелляцию подал один из адвокатов экс-чиновницы.

Напомним, Татьяна Быковская признана виновной по статье «Превышение должностных полномочий». В суде установили, что Быковская способствовала заключению крупных госконтрактов одной из компаний с региональным Минздравом и несколькими медучреждениями. Дело расследовали с осени 2019 года до весны 2022-го. Кущевский районный суд Краснодарского края признал бывшего министра виновной и приговорил к четырем с половиной годам колонии общего режима.

Сторона защиты была не согласна с приговором и уже пыталась обжаловать решение в вышестоящей инстанции. Однако добилась лишь пересчета отбытого срока под домашним арестом: один день будет засчитан за один.

Наказание Татьяна Быковская отбывает в колонии общего режима в поселке Двубратском. На сайте исправительного учреждения сообщается, что большинство заключенных — женщины, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.