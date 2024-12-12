Изображение нижегородского «Метеора» появится на новой тысячной купюре

Изображение нижегородского пассажирского теплохода «Метеор» появится на обновленной купюре номиналом 1000 рублей. Итоги онлайн-голосования за символ для банкноты подвели в Центральном Банке России.
Напомним, что среди претендентов на победу было 25 достопримечательностей из разных субъектов России. Символ, который украсит банкноту, выбирали жители страны. Опрос завершился сегодня, 12 декабря.
«Метеор» получил от россиян почти 150 тысяч голосов. Именно его изображение появится на обновленной банкноте. Второе место занял казанский Дворец земледельцев, третье — Саратовский мост через Волгу. Как уточнили в Центральном банке, теперь художникам предстоит вписать символ в небольшое полотно банкноты.
Ранее мы сообщали, что завод «Красное Сормово» представил свое судно для ловли крабов на крупной выставке в Санкт-Петербурге.