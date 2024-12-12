Изображение нижегородского «Метеора» появится на новой тысячной купюре

«Метеор» получил от россиян почти 150 тысяч голосов. Именно его изображение появится на обновленной банкноте. Второе место занял казанский Дворец земледельцев, третье — Саратовский мост через Волгу. Как уточнили в Центральном банке, теперь художникам предстоит вписать символ в небольшое полотно банкноты.