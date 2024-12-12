Новый Дом культуры построили в селе Обуса Осинского района

Новый Дом культуры почти готов в селе Обуса Осинского района. Строить учреждение культуры начали в 2023 году по нацпроекту «Культура». Из федерального и областного бюджетов для этого было выделено 128 млн рублей. Как сообщили в правительстве иркутской области, сейчас техническая готовность объекта составляет 99% и ввод в эксплуатацию должен состояться уже в конце декабря. Накануне там побывали заместитель губернатора — руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев, министр культуры Приангарья Олеся Полунина и мэр Осинского района Борис Хошхоев.
— Объект находится на контроле губернатора региона Игоря Кобзева и Правительства Иркутской области. Мы с первого дня строительства регулярно бываем на объекте, мониторим ход работ, — отметил Анатолий Прокопьев.
По словам Олеси Полуниной, старый клуб в этом селе сгорел почти 20 лет назад. Поэтому для проведения местных праздников приходилось пользоваться школьным спортзалом. Теперь у сельчан появится возможность не только собираться в приспособленном для этого помещении, но и заниматься там творчеством.
— Также в клуб переедет библиотека, которая располагается в здании местной администрации, — отметила Олеся Полунина.
Сейчас в здании нового Дома культуры завершаются внутренние работы: в зрительном зале монтируют кресла, вешают занавес и кулисы, после этого установят современное световое и звуковое оборудование.
В целом благодаря нацпроекту «Культура» в иркутской области построено 9 Домов культуры. Еще два, в Черемховском и Братском районах, будут завершены в следующем году.