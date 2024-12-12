Новый Дом культуры построили в селе Обуса Осинского района

Новый Дом культуры почти готов в селе Обуса Осинского района. Строить учреждение культуры начали в 2023 году по нацпроекту «Культура». Из федерального и областного бюджетов для этого было выделено 128 млн рублей. Как сообщили в правительстве иркутской области, сейчас техническая готовность объекта составляет 99% и ввод в эксплуатацию должен состояться уже в конце декабря. Накануне там побывали заместитель губернатора — руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев, министр культуры Приангарья Олеся Полунина и мэр Осинского района Борис Хошхоев.