В Кремле предупредили об ответе на ракетный удар по Таганрогу

По данным военного ведомства, 11 декабря 2024 года шесть ракет ATACMS выпустили по аэродрому. Две ракеты были сбиты ЗРПК «Панцирь», остальные отклонены средствами РЭБ. Отмечается, что сильных разрушений после случившегося не было. В частности, осколками посекло два технических здания на территории аэродрома. Также повреждения получили припаркованные машины.