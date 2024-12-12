В Кремле предупредили об ответе на ракетный удар по Таганрогу

Ответ на ракетную атаку ВСУ по Таганрогу последует обязательно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает KP.RU.
Представитель главы государства добавил, что ответ будет дан в том формате и в тот момент, который будет признан целесообразным.
— Хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое обращение в суд защиты Российской Федерации, которое было вчера, где четко сказано, что ответ последует, — подчеркнул Дмитрий Песков.
Напомним, также о подготовке ответных действий ранее сообщили в Министерстве обороны России.
По данным военного ведомства, 11 декабря 2024 года шесть ракет ATACMS выпустили по аэродрому. Две ракеты были сбиты ЗРПК «Панцирь», остальные отклонены средствами РЭБ. Отмечается, что сильных разрушений после случившегося не было. В частности, осколками посекло два технических здания на территории аэродрома. Также повреждения получили припаркованные машины.