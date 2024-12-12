Как отметят День Независимости в Алматы

К примеру, 16 декабря на Площади Республики состоится возложение цветов к монументу Независимости. В церемонии примут участие представители Совета ветеранов и акимата города, общественных организаций, этнокультурных объединений, участники декабрьских событий 1986 года.
17 декабря в рамках 38-й годовщины декабрьских событий 1986 года пройдет возложение цветов к памятнику «Тәуелсіздік таңы». В церемонии примут участие участники декабрьских событий, представители акимата и молодежных организаций города. Собравшиеся почтут минутой молчания память погибших. Представители духовенства прочитают поминальную молитву.
Также, как говорится в продолжении, праздничные мероприятия пройдут в районах города.
В Алмалинском районе 13 декабря в центре Ten Qogam Алмалинского района и в Алматинском музыкальном колледже им. Чайковского пройдут концерты.
В Бостандыкском районе 15 декабря в 16:00 в комьюнити-центре района пройдет круглый стол «Тәуелсіздік — мәңгілік елдің тұғыры». 16 декабря в 18:00 в ТРЦ Mega Alma-Ata состоится выступление академического государственно-фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы» им. Нургисы Тлендиева.
В Медеуском районе 13 декабря в 11:30 пройдет встреча на тему «Бабаларым аңсаған — Тәуелсіздік» в школе-лицее № 131 им. Б. Момышулы.
В Турксибском районе 13 декабря пройдет праздничный концерт для пенсионеров в центре активного долголетия района. 14 декабря в комьюнити-центре района пройдет круглый стол «Ардагерлерді ардақтайық!» с участниками декабрьских событий и молодежью района.
В Наурызбайском районе 13 декабря в 11:00 состоится концертная программа «Тұғыры биік-тәуелсіздік» в Центре инновационного творчества (мкр. Шугыла, 347/4).
В Ауэзовском районе 13 декабря в 11:00 пройдет праздничный концерт «Тәуелсіздік тынысың, бүгінгі дәулетің, ертеңгі ырысың» в актовом зале Алматинского технологического колледжа, а в комьюнити-центре Ауэзовского района состоится флешмоб, посвященный Дню Независимости.
В Жетысуском районе 13 декабря в 14:00 состоится праздничный концерт «Тәуелсіздік — Тұғырым» в Доме культуры совместно со школой № 193.
Напомним, что в 2024 году День Независимости — 16 декабря — выпадает на понедельник. Соответственно, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут сразу три дня: 14, 15 и 16 декабря. При шестидневной рабочей неделе дни отдыха придутся на 14 и 16 декабря.