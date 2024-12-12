Как отметят День Независимости в Алматы

Напомним, что в 2024 году День Независимости — 16 декабря — выпадает на понедельник. Соответственно, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут сразу три дня: 14, 15 и 16 декабря. При шестидневной рабочей неделе дни отдыха придутся на 14 и 16 декабря.