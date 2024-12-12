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Минчанин попал в милицию из-за $5000, подаренных польской бабушкой жены

В Минске бабушка подарила внучке $5000, а ее мужа задержала милиция при обмене.

Источник: Комсомольская правда

В Минске милиция задержала мужчину, который хотел обменять доллары, подаренные бабушкой его жены, рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

Так, 41-летний минчанин хотел обменять в банковском отделении четыре купюры по 100 долларов. Но кассир засомневалась в их подлинности и вызвала милицию.

Правоохранителям минчанин сказал, что еще раньше 5 тысяч долларов его жене подарила бабушка, когда она гсотила у нее в гостях Польше. О том, что деньги могут фальшивыми, супруги даже не подозревали.

Минчанин отдал оставшиеся 46 купюр по 100 долларов для проверки и их подлинности.

Эксперт нашел различия на денежных билетах того же номинала и года серии. Так на купюрах не было регламентированных способов печати, отличалась цветопередача изображений, был нечетким микротекст, отсутствовали элементы защиты на деньгах, были другие несоответствия. В итоге из 50 банкнот фальшивыми оказались 39.

Расследуется уголовное дело.

Тем временем Совмин Беларуси внес важные изменения для живущих в общежитиях.