Знаменитый новосибирский санаторий «Речкуновский» не признали культурным наследием

Авдеев указывает, что оно не связано с ключевыми историческими личностями или событиями региона, архитектурно-художественные качества его не были уникальными, а нынешнее состояние здания практически руинировано. «В результате эксплуатации и ненадлежащего контроля владельца здание утратило свой исторический облик… Интерьеры изменились… Несущая способность конструкций ослабла, что привело к обрушению перекрытий и крыши», — отмечается в заключении Владимира Авдеева. Корпус принимал первых гостей ещё в 1959 году, и мало кто мог предвидеть его нынешнее состояние.