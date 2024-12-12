Знаменитый новосибирский санаторий «Речкуновский» не признали культурным наследием

По результатам государственной историко-культурной экспертизы было решено не включать в реестр культурного наследия здание первого корпуса санатория «Речкуновский». Единолично проводивший исследование аттестованный эксперт, искусствовед Владимир Авдеев, пришел к таким выводам. Несмотря на то, что главный корпус числился среди выявленных объектов культурного наследия с 1998 года, в итоговом акте, с которым ознакомился репортер Atas.Info, говорится, что здание не имеет исторического значения.
Авдеев указывает, что оно не связано с ключевыми историческими личностями или событиями региона, архитектурно-художественные качества его не были уникальными, а нынешнее состояние здания практически руинировано. «В результате эксплуатации и ненадлежащего контроля владельца здание утратило свой исторический облик… Интерьеры изменились… Несущая способность конструкций ослабла, что привело к обрушению перекрытий и крыши», — отмечается в заключении Владимира Авдеева. Корпус принимал первых гостей ещё в 1959 году, и мало кто мог предвидеть его нынешнее состояние.
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