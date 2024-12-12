С начала года численность казахстанцев увеличилась на более чем 210 тысяч человек

В то же время за указанный период в Казахстане умерло 110 867 человек, что на 3,3% меньше, чем в прошлом году (107 289 человек — январь-октябрь 2023 года). Наибольшие уровни смертности зарегистрированы в Северо-Казахстанской (11,52 на 1000 человек), Восточно-Казахстанской (11,32) и Костанайской областях (10,17), что связано с возрастной структурой населения этих регионов.