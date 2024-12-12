С начала года численность казахстанцев увеличилась на более чем 210 тысяч человек

С начала 2024 года численность населения Казахстана увеличилась на 210 139 человек. Основной вклад в увеличение внес естественный прирост, который составил 198 443 человека, в то время как за счет миграции население выросло на 11 693 человека, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики Агентства по стратегическим реформам и планированию.
Самые высокие темпы естественного прироста населения зафиксированы в Туркестанской области (на 36 628 человек), городах Шымкенте (на 20 348 человек) и Астане (на 19 258 человек).
За первые 10 месяцев 2024 года в стране родилось 309 310 человек. Наибольший уровень рождаемости наблюдается в Туркестанской (25,14 на 1000 человек), Мангистауской (24,64) областях и Шымкенте (23,78).
В то же время за указанный период в Казахстане умерло 110 867 человек, что на 3,3% меньше, чем в прошлом году (107 289 человек — январь-октябрь 2023 года). Наибольшие уровни смертности зарегистрированы в Северо-Казахстанской (11,52 на 1000 человек), Восточно-Казахстанской (11,32) и Костанайской областях (10,17), что связано с возрастной структурой населения этих регионов.
Напомним, численность населения Казахстана на 1 ноября 2024 года составляет 20 243 981 человек.