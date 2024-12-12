Парк электропоездов в Новосибирской области обновили на треть

В Новосибирской области на треть обновился парк пригородных электричек. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил генеральный директор АО «Экспресс-пригород» Вячеслав Невежин.
По его словам, из 38 эксплуатируемых перевозчиком электропоездов 13 — поезда новых серий ЭП2Д и ЭП2ДМ.
«То есть, фактически мы к одной трети приблизились нового подвижного состава», — сообщил Невежин, добавив, что следующее обновление парка ожидается в 2026 году в связи с устареванием некоторых поездов.
Кроме того, по словам главы «Экспресс-пригорода», компания рассматривает возможность перейти на эксплуатацию в будние дни шестивагонных составов.
Вячеслав Невежин уточнил, что в текущем году пригородные электропоезда перевезут 23,8 млн пассажиров, что на 1,8 млн человек больше, чем планировалось. В следующем году компания планирует перевезти 25 млн пассажиров.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске с 16 декабря начнут ходить электрички до микрорайона «Клюквенный».