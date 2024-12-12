Ожидаемая продолжительность жизни в Башкирии превысила 73 года

В своем выступлении Хабиров уделил внимание достижениям региона в сфере здравоохранения. Он напомнил, что в этом году в Уфе открылся центр детской гематологии и онкологии Республиканской детской клинической больницы, а также были отремонтированы 66 медицинских учреждений.