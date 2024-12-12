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Ожидаемая продолжительность жизни в Башкирии превысила 73 года

В Башкирии ожидаемая продолжительность жизни достигла 73,13 лет.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидаемая продолжительность жизни достигла 73,13 лет. Об этом в ходе своего сегодняшнего послания парламенту республики рассказал глава региона Радий Хабиров.

Руководитель республики назвал рост показателя рекордным. Кроме того, по его словам, в Башкирии снизились младенческая смертность и смертность от основных причин.

В своем выступлении Хабиров уделил внимание достижениям региона в сфере здравоохранения. Он напомнил, что в этом году в Уфе открылся центр детской гематологии и онкологии Республиканской детской клинической больницы, а также были отремонтированы 66 медицинских учреждений.

До конца 2024-го власти планируют ввести в эксплуатацию поликлинику в Кушнаренково. А уже в следующем году откроются шесть новых поликлиник, хирургические корпуса Республиканского кардиоцентра в Уфе и центральной городской больницы в Учалах.

Также в столице Башкирии запустили региональную программу модернизации поликлиник. В течение пяти лет руководство республики намерено привести в порядок все медучреждения города.

В рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» выплаты от 500 тысяч до 1,5 миллионов рублей предоставили 162 медикам. А по программе «Врачи для малых медицинских организаций» по миллиону получили 49 врачей.

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